Захваченную в ходе СВО трофейную технику НАТО представили в парке «Патриот»
Трофейную технику украинских Вооружённых сил (ВСУ), которая была захвачена в ходе спецоперации на Украине, выставили в подмосковном парке «Патриот» в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2023», сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В сообщении говорится, что это, в том числе, техника производства США и других стран НАТО, которая была передана Киеву. В частности, выставлены австралийский бронеавтомобиль Bushmaster, американский БТР М-113, шведская БМП CV90-40 и французский колёсный танк AMX-10RCR, британские бронемашины Husky и Mastiff.
В российском оборонном ведомстве уточнили, что экспозиция, которая начала формироваться ещё в августе 2022 года, в настоящее время насчитывает 870 единиц вооружения и техники. К каждому экспонату прилагается описание того, где и при каких обстоятельствах он был захвачен.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что широко разрекламированная западная техника в бою оказалась далеко не безупречной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru