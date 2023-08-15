Захваченную в ходе СВО трофейную технику НАТО представили в парке «Патриот»

В сообщении говорится, что это, в том числе, техника производства США и других стран НАТО, которая была передана Киеву. В частности, выставлены австралийский бронеавтомобиль Bushmaster, американский БТР М-113, шведская БМП CV90-40 и французский колёсный танк AMX-10RCR, британские бронемашины Husky и Mastiff.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что экспозиция, которая начала формироваться ещё в августе 2022 года, в настоящее время насчитывает 870 единиц вооружения и техники. К каждому экспонату прилагается описание того, где и при каких обстоятельствах он был захвачен.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что широко разрекламированная западная техника в бою оказалась далеко не безупречной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

