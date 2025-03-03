ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 160 солдат и склады боеприпасов

Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли в Курской области более 160 военнослужащих, 12 сдались в плен. Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, помимо прочего были уничтожены 12 пунктов управления БпЛА и два склада боеприпасов.

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По данным министерства, всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 64 695 военнослужащих, 382 танка, 291 БМП, 253 БТР и 2119 боевых бронированных машин.

Кроме того, российскими войсками были уничтожены 508 артиллерийских орудий, 52 пусковых установок РСЗО, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, 118 станций РЭБ, 19 инженерных машин разграждения, 2284 автомобиля.

Ранее в российском военном ведомстве заявили, что Вооружённый силы РФ освободили посёлок Никольский в Курской области, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Бобылев
ТЕГИ:СпецоперацияМинобороны РФВСУКурская Область

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