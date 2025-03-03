ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 160 солдат и склады боеприпасов
Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли в Курской области более 160 военнослужащих, 12 сдались в плен. Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, помимо прочего были уничтожены 12 пунктов управления БпЛА и два склада боеприпасов.
По данным министерства, всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 64 695 военнослужащих, 382 танка, 291 БМП, 253 БТР и 2119 боевых бронированных машин.
Кроме того, российскими войсками были уничтожены 508 артиллерийских орудий, 52 пусковых установок РСЗО, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, 118 станций РЭБ, 19 инженерных машин разграждения, 2284 автомобиля.
Ранее в российском военном ведомстве заявили, что Вооружённый силы РФ освободили посёлок Никольский в Курской области, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Блогера Блиновскую приговорили к пяти годам колонии
- ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 160 солдат и склады боеприпасов
- Зеленский заявил, что готов снова встретиться с Трампом
- Шевчук собрал около 42 миллионов рублей на выпуск альбомов «ДДТ» на виниле
- Жена Эммануила Виторгана опровергла сообщения о его госпитализации
- Любимова: Директором центра РОСИЗО назначили Ивана Лыкошина
- Песков заявил, что контакты глав России и Турции будут при необходимости
- Песков: Путин ознакомился с нюансами встречи Трампа и Зеленского
- Рогов: Армия России вошла в село Днепроэнергия
- Уникальную систему РЭБ создали в Крыму
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru