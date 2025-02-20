ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 160 солдат и две БМП Bradley

Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли в Курской области более 160 военнослужащих. Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, также были уничтожены две боевые машины пехоты (БМП) Bradley производства США.

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По данным министерства, всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 62 200 военнослужащих, 373 танка, 279 БМП, 229 БТР и 1947 боевых бронированных машин.

Кроме того, российскими войсками были уничтожены 461 артиллерийское орудие, 49 пусковых установок РСЗО, 22 пусковых установки ЗРК, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, 19 инженерных машин разграждения и пять мостоукладчиков, 2096 автомобилей.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что бойцы 810-й бригады ВС РФ пересекли границу с Украиной в Курской области «и вышли на территорию противника», сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: ТАСС / Дмитрий Ягодкин
ТЕГИ:СпецоперацияВСУМинобороны РФКурская Область

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