ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 160 солдат и две БМП Bradley
Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли в Курской области более 160 военнослужащих. Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, также были уничтожены две боевые машины пехоты (БМП) Bradley производства США.
По данным министерства, всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 62 200 военнослужащих, 373 танка, 279 БМП, 229 БТР и 1947 боевых бронированных машин.
Кроме того, российскими войсками были уничтожены 461 артиллерийское орудие, 49 пусковых установок РСЗО, 22 пусковых установки ЗРК, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, 19 инженерных машин разграждения и пять мостоукладчиков, 2096 автомобилей.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что бойцы 810-й бригады ВС РФ пересекли границу с Украиной в Курской области «и вышли на территорию противника», сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru