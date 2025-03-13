ВСУ потеряли в Курской области более 67 тысяч военнослужащих
Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на курском направлении более 340 военнослужащих и 17 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По данным министерства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 67 150 военнослужащих.
Также российские войска подбили 392 танка, 316 БМП и 278 БТР, 2196 боевых бронированных машин.
Кроме того, были уничтожены 549 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки РСЗО, 26 пусковых установок ЗРК, 23 инженерные машины разграждения, пять мостоукладчиков и 2428 автомобилей.
Ранее начальник российского Генштаба Валерий Герасимов заявил, что в Курской области в плен взяты более 400 военных ВСУ, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru