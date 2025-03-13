ВСУ потеряли в Курской области более 67 тысяч военнослужащих

По данным министерства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 67 150 военнослужащих.

Также российские войска подбили 392 танка, 316 БМП и 278 БТР, 2196 боевых бронированных машин.

Кроме того, были уничтожены 549 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки РСЗО, 26 пусковых установок ЗРК, 23 инженерные машины разграждения, пять мостоукладчиков и 2428 автомобилей.

Ранее начальник российского Генштаба Валерий Герасимов заявил, что в Курской области в плен взяты более 400 военных ВСУ, сообщает RT.

