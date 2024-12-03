ВСУ потеряли на Курском направлении более 37 655 военнослужащих

По данным военного ведомства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 37 655 военнослужащих.

Также российские войска подбили 228 танков, 165 БМП и 123 БТР, 1223 боевые бронированные машины.

Кроме того, были уничтожены 308 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок РСЗО, 13 пусковых установок ЗРК, семь транспортно-заряжающих машин и 1079 автомобилей.

Ранее в Минобороны заявили, что в курском приграничье экипаж вертолёта Ми-28НМ армейской авиации были уничтожены бронетехника и военнослужащие ВСУ, сообщает RT.