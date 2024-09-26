ВСУ потеряли на Курском направлении более 17400 военнослужащих

Украинская армия за сутки потеряла на курском направлении 340 военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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В ведомстве указали, что всего за время боевых действий в Курской области Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли более 17 400 военнослужащих.

Также российские войска подбили 130 танков и 62 БМП, 95 бронетранспортеров и 824 боевых бронированных машин, 142 артиллерийских орудия.

Кроме того, были поражены 31 установок РСЗО, восемь установок ЗРК, 35 станций РЭБ, а также 18 единиц инженерной и другой техники.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что украинская армия трижды безуспешно попыталась прорваться через российско-украинскую границу в направлении населённого пункта Новый Путь (Курская область), сообщает RT.

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:СпецоперацияКурская ОбластьВСУМинобороны РФ

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