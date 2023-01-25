ВСУ подтвердили потерю Соледара

Минобороны РФ заявило о полном взятии Соледара 13 января. Врио главы ДНР Денис Пушилин говорил, что взятие города откроет для российских сил путь на Артемовск (украинское название — Бахмут), Северск, Славянск и Краматорск.

Пушили также сообщал, что Соледар полностью разрушен, в городе практически не осталось целых зданий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



