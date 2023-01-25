ВСУ подтвердили потерю Соледара

Представитель восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый подтвердил, что украинские военные уступили российской армии город Соледар. Об этом он сообщил AFP.

По его словам, украинские войска отступили «на заранее приготовленные позиции» после нескольких месяцев сложных боев. Дату отступления Череватый не назвал.

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Минобороны РФ заявило о полном взятии Соледара 13 января. Врио главы ДНР Денис Пушилин говорил, что взятие города откроет для российских сил путь на Артемовск (украинское название — Бахмут), Северск, Славянск и Краматорск.

Пушили также сообщал, что Соледар полностью разрушен, в городе практически не осталось целых зданий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: Пресс-служба Евгения Пригожина в Telegram
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