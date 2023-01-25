ВСУ подтвердили потерю Соледара
Представитель восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый подтвердил, что украинские военные уступили российской армии город Соледар. Об этом он сообщил AFP.
По его словам, украинские войска отступили «на заранее приготовленные позиции» после нескольких месяцев сложных боев. Дату отступления Череватый не назвал.
Минобороны РФ заявило о полном взятии Соледара 13 января. Врио главы ДНР Денис Пушилин говорил, что взятие города откроет для российских сил путь на Артемовск (украинское название — Бахмут), Северск, Славянск и Краматорск.
Пушили также сообщал, что Соледар полностью разрушен, в городе практически не осталось целых зданий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+6 442 / сут.
Умерли
395 тыс.+44 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+5 542 / сут.
- В школах снова начнут изучать роман «Как закалялась сталь»
- Сенатор предложил запретить юмористу Слепакову выступать в России
- Матвиенко: сначала надо изучить последствия запрета вейпов
- Минфин: Госдолг России приблизился к 23 триллионам рублей
- Экс-депутата Илью Пономарёва* объявили террористом и экстремистом
- ВСУ подтвердили потерю Соледара
- Захарова: США втягивают в войну Европу для поддержания своей экономики
- Балицкий сообщил, что ВСУ готовят контратаку на Запорожском направлении
- Российский теннисист Андрей Рублёв вылетел с Australian Open
- Экс-премьер Японии назвал маловероятным поражение России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru