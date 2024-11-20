ВС России уничтожили одну из группировок ВСУ в Курской области

Российские военнослужащие завершили уничтожение группировки ВСУ, блокированной в районе Ольговской рощи в Курской области, сообщили в Минобороны России.

ПВО уничтожила 44 украинских дрона над девятью регионами России

Потери украинской стороны на курском направлении за сутки составили более 400 военных, шесть боевых машин пехоты и четыре бронетранспортера.

В российском оборонном ведомстве также сообщили, что 11 украинских солдат сдались в плен.

Ранее стало известно, что средства ПВО армии России за сутки сбили 141 украинский беспилотник, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Бобылев
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