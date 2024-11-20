ВС России уничтожили одну из группировок ВСУ в Курской области

Потери украинской стороны на курском направлении за сутки составили более 400 военных, шесть боевых машин пехоты и четыре бронетранспортера.

В российском оборонном ведомстве также сообщили, что 11 украинских солдат сдались в плен.

Ранее стало известно, что средства ПВО армии России за сутки сбили 141 украинский беспилотник, напоминает RT.

