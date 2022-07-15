Минобороны РФ объяснило удар «Калибрами» по дому офицеров в Виннице
Российская армия в четверг нанесла удар по зданию гарнизонного дома офицеров в городе Винница. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Военные ударили по объекту высокоточными ракетами морского базирования «Калибр».
«В момент удара на данном военном объекте проходило совещание командования украинских воздушных сил с представителями иностранных поставщиков вооружений по вопросам передачи ВСУ очередной партии самолетов, средств поражения, а также организации ремонта украинского авиационного парка», — подчеркнул представитель военного ведомства.
Участники совещания были уничтожены в результате удара, уточнил он.
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