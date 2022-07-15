Минобороны РФ объяснило удар «Калибрами» по дому офицеров в Виннице

Обсуждение кандидатуры Мантурова на должность вице-премьера будет первым пунктом на заседании Госдумы Премьер-министр Венгрии раскритиковал санкции Евросоюза в отношении России Японии обвинила КНДР в нарушении резолюций ООН из-за признания республик Донбасса В Евросоюзе резко упали продажи новых легковых автомобилей Спасатели нашли тело пропавшего на Эльбрусе туриста В Екатеринбурге полиция заинтересовалась видео местной блогерши