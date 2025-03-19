ВС России после приказа Путина обезвредили БПЛА, летевшие на энергообъекты Украины
Российские военные после переговоров президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом получили приказ прекратить удары по энергоинфраструктуре Украины. Об этом заявили в Минобороны.
Накануне Трамп выступил с предложением о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Владимир Путин поддержал инициативу, напоминает «Свободная пресса».
Как отметили в Минобороны, Вооруженные силы РФ получили приказ Верховного Главнокомандующего о прекращении ударов. В этот момент в воздухе находилось семь ударных БПЛА армии России, нацеленных на украинские энергообъекты в Николаевской области.
«ПВО Российской Федерации было приказано обезвредить беспилотные летательные аппараты, шесть из них были сбиты ЗРПК «Панцирь», один дежурным истребителем ВКС», - указали в ведомстве.
При этом Украина после решения о временном прекращении атак ударила тремя беспилотниками по объекту энергетической инфраструктуры, обеспечивающему перевалку нефти с железнодорожных цистерн в трубопровод, в станице Кавказская в Краснодарском крае. При падении дрона ВСУ на пункте перевалки нефти произошла разгерметизация одного резервуара с сырьем, возник пожар на площади 1700 квадратных метров.
Минобороны назвало произошедшее очередной специально подготовленной Киевом провокацией, направленной на срыв мирных инициатив Вашингтона.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru