Накануне Трамп выступил с предложением о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Владимир Путин поддержал инициативу, напоминает «Свободная пресса».

Как отметили в Минобороны, Вооруженные силы РФ получили приказ Верховного Главнокомандующего о прекращении ударов. В этот момент в воздухе находилось семь ударных БПЛА армии России, нацеленных на украинские энергообъекты в Николаевской области.

«ПВО Российской Федерации было приказано обезвредить беспилотные летательные аппараты, шесть из них были сбиты ЗРПК «Панцирь», один дежурным истребителем ВКС», - указали в ведомстве.

При этом Украина после решения о временном прекращении атак ударила тремя беспилотниками по объекту энергетической инфраструктуры, обеспечивающему перевалку нефти с железнодорожных цистерн в трубопровод, в станице Кавказская в Краснодарском крае. При падении дрона ВСУ на пункте перевалки нефти произошла разгерметизация одного резервуара с сырьем, возник пожар на площади 1700 квадратных метров.

Минобороны назвало произошедшее очередной специально подготовленной Киевом провокацией, направленной на срыв мирных инициатив Вашингтона.

