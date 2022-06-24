ВС России и военные ЛНР взяли под контроль Горское и Золотое

Силы Народной милиции Луганской народной республики и российские военные взяли под контроль населенные пункты Горское и Золотое. Об этом сообщил офицер НМ ЛНР Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

Силы ЛНР взяли в блокаду населённые пункты Горское и Золотое

«Украинская группировка, находящаяся в котле Горское-Золотое ликвидирована. Все населенные пункты под нашим контролем», — написал Марочко.

Накануне посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что Горское и Золотое, где сосредоточены до двух тысяч украинских бойцов и серьезная техника, были взяты в блокаду, напоминает РИА ФАН. Кроме того, посол сообщал, что силы противника подают сигналы о готовности сдаться в плен, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаВооруженные Силы РФЛНР
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