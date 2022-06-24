ВС России и военные ЛНР взяли под контроль Горское и Золотое

«Украинская группировка, находящаяся в котле Горское-Золотое ликвидирована. Все населенные пункты под нашим контролем», — написал Марочко.

Накануне посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что Горское и Золотое, где сосредоточены до двух тысяч украинских бойцов и серьезная техника, были взяты в блокаду, напоминает РИА ФАН. Кроме того, посол сообщал, что силы противника подают сигналы о готовности сдаться в плен, пишет Ura.ru.

