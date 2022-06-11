Российская система ПВО уничтожила самолеты МиГ-29 и Су-25 и пункт дислокации иностранных наемников на Украине

Российские средства ПВО сбили два самолета МиГ-29 и один самолет Су-25 за сутки в Николаевской и Харьковской областях. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в субботу, 11 июня.

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«Российскими средствами противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбиты: два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Снегиревка Николаевской области и один Су-25 в районе Александровки Харьковской области», - отметил официальный представитель Минобороны РФ.

Также в районе Андреевки Харьковской области уничтожен пункт дислокации иностранных наемников с помощью высокоточных ракет воздушного базирования. Еще девять районов сосредоточения живой силы и техники ВСУ, а также пять огневых позиций подразделений реактивных систем залпового огня поражены в районах населенных пунктов Подгорное, Лисичанск, Малорязанцево, Волчеяровка на территории ЛНР.

Огнем российских военных уничтожен зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» в районе Миньковки ДНР.

По данным Минобороны, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражен 231 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 13 пунктов управления и 42 огневых позиций артиллерийских подразделений.

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ФОТО: Минобороны РФ
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