Российская система ПВО уничтожила самолеты МиГ-29 и Су-25 и пункт дислокации иностранных наемников на Украине
Российские средства ПВО сбили два самолета МиГ-29 и один самолет Су-25 за сутки в Николаевской и Харьковской областях. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в субботу, 11 июня.
«Российскими средствами противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбиты: два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Снегиревка Николаевской области и один Су-25 в районе Александровки Харьковской области», - отметил официальный представитель Минобороны РФ.
Также в районе Андреевки Харьковской области уничтожен пункт дислокации иностранных наемников с помощью высокоточных ракет воздушного базирования. Еще девять районов сосредоточения живой силы и техники ВСУ, а также пять огневых позиций подразделений реактивных систем залпового огня поражены в районах населенных пунктов Подгорное, Лисичанск, Малорязанцево, Волчеяровка на территории ЛНР.
Огнем российских военных уничтожен зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» в районе Миньковки ДНР.
По данным Минобороны, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражен 231 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 13 пунктов управления и 42 огневых позиций артиллерийских подразделений.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+7 305 / сут.
Умерли
380 тыс.+142 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+9 159 / сут.
- Начался визит Урсулы фон дер Ляйен на Украину
- В Китае упрекнули НАТО за бомбежку Югославии
- Российская система ПВО уничтожила самолеты МиГ-29 и Су-25 и пункт дислокации иностранных наемников на Украине
- В России госпитализировали 1362 человека с коронавирусом за сутки
- Роскосмос планирует направить Анну Кикину для участия в перекрестных полетах с США
- В День России на Красной площади пройдет большой концерт
- Мирошник заявил, что до 400 украинских военных заблокированы на заводе «Азот» в Северодонецке
- Володин: США создали условия для образования новой «большой восьмерки» с Россией
- Режим ограничения полетов в регионы России продлили до 18 июня
- Глава ЛНР допустил реализацию сельхозпродукции из республики в Европе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru