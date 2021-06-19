Военные врачи из РФ в преддверии Дня медработника провели учения в Сирии

Российские военные врачи в преддверии Дня медицинского работника провели выезд по учебной тревоге на авиабазе Хмеймим в Сирии. Об этом сообщает пресс-служба министерства РФ.

В ведомстве отмечают, что вызовов по реальной тревоге не случалось уже долгое время. Однако медики военного госпиталя продолжают работу в дежурном режиме.

На подготовку врачей к вызову в дневное время уходит пять минут: на экипировку, получение автоматов и преодоление расстояния до автомобиля. Ночью эти действия занимают 10 минут. Рекордное время подготовки медиков — три минуты.

Благодаря техническому оснащению госпиталя, соответствующему современному уровню, российские врачи способны вылечить пациентов буквально от всех болезней. Кроме того, все местные медучреждения объединены в информационную сеть, которая может помочь специалистам при постановке диагноза.

«Телемедицина у нас ежедневно. Если у нас возникает сложность в постановке диагноза, то, соответственно, с профессорско-преподавательским составом высшего звена выходим на связь, консультируемся и принимаем общее решение», — рассказал начальник медицинского отряда специального назначения Мамед Мерзоев.

Нередко военные врачи из РФ оказывают помощь населению Сирии в рамках проведения гуманитарных акций. Эти выезды самые сложные, при этом всегда они заканчиваются положительным результатом.

