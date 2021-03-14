Военные представители из 50 стран сделали прививки «Спутником V»
Военные атташе из 50 стран вместе с членами своих семей сделали прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Об этом сообщает начальник Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ Александр Кшимовский.
«Порядка 300 военных атташе и членов их семей из 50 стран решились на проведение прививочных мероприятий "Спутником V" с целью, так скажем, безопасного проведения как своих собственных мероприятий, так и каких-то международных переговоров», - заявил он в эфире программы «Военная приемка» телеканала «Звезда».
Сообщается, что, согласно данным Минобороны РФ на 13 марта, в российских войсках уже привито более 389 тысяч военнослужащих.
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