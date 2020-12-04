Шойгу поручил ускорить вакцинацию военных от коронавируса

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что ежесуточно от коронавируса прививают более 1,5 тысяч военнослужащих, сообщает ТАСС.

Глава оборонного ведомства отметил, что поручил ускорить вакцинацию личного состава ВС РФ и увеличить число вакцинированных до 5 тысяч человек в день.

По словам Шойгу, он поставил задачу создать на базе военно-медицинских подразделений специальные прививочные кабинеты, а также сформировать необходимое количество специальных бригад.

Ранее Шойгу заявил, что тоже привился российской вакциной от коронавируса, сообщает Газета.ру. По его словам, в рамках массовой вакцинации в Вооружённых силах РФ от COVID-19 будут привиты более 400 тысяч военнослужащих, в том числе 80 тысяч - до конца 2020 года.

