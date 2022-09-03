Власти Запорожья: Попытка высадки украинского десанта пресечена

Попытка высадки украинского десанта на подконтрольной России части Запорожской области пресечена. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

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Как отметил чиновник в беседе с РИА Новости, Киев задействовал несколько десятков катеров с боевиками для высадки в регионе по направлениям Васильевка, Днепрорудное и Энергодар.

«Логического объяснения подобным действиям нет. Все это было больше похоже на имитацию бурной деятельности накануне заседания созданной западными странами так называемой группы "Рамштайн" по оказанию военной помощи Киеву. Украинским боевикам дан отпор», — указал Рогов.

Член ВГА назвал происходящее «военным шоу-бизнесом», подчеркнув, что президент Украины Владимир Зеленский «устраивает очередное кровавое шоу ценой огромных потерь среди военнослужащих».

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ФОТО: РИА Новости
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