В Запорожье подняли авиацию из-за украинских лодок в Каховском водохранилище

Вертолеты подняли в воздух из-за появления в Запорожской области лодок с вооруженными людьми, двигавшимися из подконтрольного Киеву района в сторону Энергодара. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожья Владимир Рогов.

Рогов: К Энергодару приближаются 15 лодок с вооруженными людьми

Ранее чиновник заявил, что в районе Каховского водохранилища вниз по течению Днепра выдвинулись не менее двух десятков лодок с вооруженным украинским десантом.

«После получения и подтверждения информации о движении в ночное время большого количества лодок из временно подконтрольного режиму [президента Украины Владимира] Зеленского района Каневского и Лысогорки вниз (на юг) по течению Днепра в район Васильевки, Днепрорудного и Энергодара с нашей стороны была поднята авиация. Работали вертолеты Ка-52», — написал Рогов в своем Telegram-канале.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Пресс-служба МИнобороны РФ
ТЕГИ:АвиацияРегионыУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры