В Запорожье подняли авиацию из-за украинских лодок в Каховском водохранилище
Вертолеты подняли в воздух из-за появления в Запорожской области лодок с вооруженными людьми, двигавшимися из подконтрольного Киеву района в сторону Энергодара. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожья Владимир Рогов.
Ранее чиновник заявил, что в районе Каховского водохранилища вниз по течению Днепра выдвинулись не менее двух десятков лодок с вооруженным украинским десантом.
«После получения и подтверждения информации о движении в ночное время большого количества лодок из временно подконтрольного режиму [президента Украины Владимира] Зеленского района Каневского и Лысогорки вниз (на юг) по течению Днепра в район Васильевки, Днепрорудного и Энергодара с нашей стороны была поднята авиация. Работали вертолеты Ка-52», — написал Рогов в своем Telegram-канале.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru