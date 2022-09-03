В Запорожье подняли авиацию из-за украинских лодок в Каховском водохранилище

Ранее чиновник заявил, что в районе Каховского водохранилища вниз по течению Днепра выдвинулись не менее двух десятков лодок с вооруженным украинским десантом.

«После получения и подтверждения информации о движении в ночное время большого количества лодок из временно подконтрольного режиму [президента Украины Владимира] Зеленского района Каневского и Лысогорки вниз (на юг) по течению Днепра в район Васильевки, Днепрорудного и Энергодара с нашей стороны была поднята авиация. Работали вертолеты Ка-52», — написал Рогов в своем Telegram-канале.

