Власти Белгородской области сообщили о формировании отрядов теробороны

Власти Белгородской области приняли решение о формировании отрядов территориальной обороны. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Село Муром в Белгородской области весь день находится под обстрелом ВСУ

По его словам, планируется создать несколько батальонов из тех граждан, кто по состоянию здоровья или в силу возраста не может быть призван, но имеет боевой опыт и «большое желание в случае необходимости встать на защиту своего родного дома и своей семьи».

Тренировки с отрядами во всех приграничных районах области уже ведут «опытные инструкторы, которые прошли большое количество локальных войн и имеют боевой опыт», написал Гладков.

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ФОТО: пресс-службы администрации Белгородской области
ТЕГИ:Белгород
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