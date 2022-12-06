Власти Белгородской области сообщили о формировании отрядов теробороны
Власти Белгородской области приняли решение о формировании отрядов территориальной обороны. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, планируется создать несколько батальонов из тех граждан, кто по состоянию здоровья или в силу возраста не может быть призван, но имеет боевой опыт и «большое желание в случае необходимости встать на защиту своего родного дома и своей семьи».
Тренировки с отрядами во всех приграничных районах области уже ведут «опытные инструкторы, которые прошли большое количество локальных войн и имеют боевой опыт», написал Гладков.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+5 561 / сут.
Умерли
392 тыс.+59 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+6 690 / сут.
- СМИ: Пугачёва и Галкин* могут лишиться гражданства Израиля
- ЕС не смог согласовать финпомощь Украине на 2023 год
- Власти Белгородской области сообщили о формировании отрядов теробороны
- Депутаты предложили упразднить в России перечень запрещённых для женщин профессий
- «Разнести в хлам». Военкор Сладков призвал ударить по центру Киева
- Между Китаем и США развязалась третья война
- Врач сообщил о необходимых резервах для оказания помощи детям с гриппом и ОРВИ
- Депутат Народного совета ДНР Пирогова погибла при обстреле ВСУ
- СМИ раскрыли детали нового пакета санкций ЕС против России
- Зеленский заявил, что находится на передовой в Донбассе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru