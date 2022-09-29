ВКС России уничтожили в ДНР до 80 наёмников «Иностранного легиона»

В сообщении говорится, что под Купянском удалось ликвидировать ещё 70 боевиков ВСУ и 14 единиц украинской техники, в воздухе сбиты украинские МиГ-29 и Су-24.

Также за сутки были поражены шесть пунктов управления ВСУ, а в районе Павлограда в Днепропетровской области была подавлена реактивная батарея американских РСЗО HIMARS.

Кроме того, в Запорожской области российские военные поразили батарею гаубиц M777, в ДНР — взвод «Гиацинтов», а в Николаевской области была уничтожена радиолокационная станция ЗРК С-300.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что более 70 украинских военных были уничтожены в ходе провальной попытки наступления ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщает RT.

