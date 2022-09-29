ВКС России уничтожили в ДНР до 80 наёмников «Иностранного легиона»
Воздушно-космические силы РФ уничтожили до 80 наемников «Иностранного легиона» под Николаевкой в Донецкой народной республике (ДНР), сообщает пресс-служба в Минобороны.
В сообщении говорится, что под Купянском удалось ликвидировать ещё 70 боевиков ВСУ и 14 единиц украинской техники, в воздухе сбиты украинские МиГ-29 и Су-24.
Также за сутки были поражены шесть пунктов управления ВСУ, а в районе Павлограда в Днепропетровской области была подавлена реактивная батарея американских РСЗО HIMARS.
Кроме того, в Запорожской области российские военные поразили батарею гаубиц M777, в ДНР — взвод «Гиацинтов», а в Николаевской области была уничтожена радиолокационная станция ЗРК С-300.
Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что более 70 украинских военных были уничтожены в ходе провальной попытки наступления ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщает RT.
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