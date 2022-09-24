Российские штурмовики Су-25 уничтожили замаскированные позиции ВСУ

Министерство обороны России показало кадры боевой работы штурмовиков Су-25, которые нанесли ракетные удары по военным объектом и техники ВСУ.

На видео видно, как штурмовики готовятся к вылету, идет погрузка ракет, как они летят к цели и наносят удары по замаскированным объектам. Заканчивается видео демонстрацией ухода Су-25, чтобы по ним не смогли открыть стрельбу из зенитных ракетных комплексов.

«В результате боевого применения авиационных средств поражения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ», - говорится в сообщении Минобороны.

Ранее ВС РФ уничтожили в районе Краматорска свыше 220 украинских военных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Пивоваров
ТЕГИ:ВСУВоенная ОперацияМинобороны
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