Российские штурмовики Су-25 уничтожили замаскированные позиции ВСУ
Министерство обороны России показало кадры боевой работы штурмовиков Су-25, которые нанесли ракетные удары по военным объектом и техники ВСУ.
На видео видно, как штурмовики готовятся к вылету, идет погрузка ракет, как они летят к цели и наносят удары по замаскированным объектам. Заканчивается видео демонстрацией ухода Су-25, чтобы по ним не смогли открыть стрельбу из зенитных ракетных комплексов.
«В результате боевого применения авиационных средств поражения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ», - говорится в сообщении Минобороны.
Ранее ВС РФ уничтожили в районе Краматорска свыше 220 украинских военных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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