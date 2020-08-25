ВКС России и ВВС Сирии уничтожили более 300 боевиков в ходе операции

Сирийская армия при участии российских военных с 18 по 24 августа в ходе масштабной антитеррористической операции уничтожила 327 боевиков. Об этом сообщил представитель российской группировки в Арабской Республике.

Он уточнил, что также в ходе операции уничтожено 134 укрытия, 17 наблюдательных пунктов, семь складов с материальными средствами и пять подземных хранилищ вооружения и боеприпасов, передает РИА ФАН.

В антитеррористической операции принимали участие авиация ВКС России и ВВС Сирии.