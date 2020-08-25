ВКС России и ВВС Сирии уничтожили более 300 боевиков в ходе операции
Сирийская армия при участии российских военных с 18 по 24 августа в ходе масштабной антитеррористической операции уничтожила 327 боевиков. Об этом сообщил представитель российской группировки в Арабской Республике.
Он уточнил, что также в ходе операции уничтожено 134 укрытия, 17 наблюдательных пунктов, семь складов с материальными средствами и пять подземных хранилищ вооружения и боеприпасов, передает РИА ФАН.
В антитеррористической операции принимали участие авиация ВКС России и ВВС Сирии.
Ранее во вторник в Миноброны РФ сообщили, о повышении активности боевиков в районе «белой пустыни» в центре Сирии, передает RT. Поданным ведомства, это произошло после амнистии, проведённой подконтрольной США «администрацией северо-востока САР».
Ранее военный обозреватель Виктор Баранец в эфире НСН рассказал, кто мог стоять за взрывом СВУ, в результате которого погиб российский генерал. По его мнению, подрыв мог стать местью сирийских боевиков за помощь, которую оказывают российские военные мирному населению республики и правительственным силам. Вместе с тем он выразил сомнение, что виновные в атаке будут найдены.
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