Рогов: К Энергодару приближаются 15 лодок с вооруженными людьми

Украинский десант с вооруженными людьми движется в сторону Энергодара с подконтрольных Киеву территорий. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в беседе с ТАСС.

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По словам чиновника, в акватории Днепра находится около 40 лодок с десантом.

«Не менее полутора десятков из этих быстроходных лодок с большим количеством вооруженных людей движутся на Энергодар. Такой активности на воде не было за все время проведения СВО (специальной военной операции. - НСН)», — рассказал Рогов.

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ФОТО: РИА Новости
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