Рогов: К Энергодару приближаются 15 лодок с вооруженными людьми

По словам чиновника, в акватории Днепра находится около 40 лодок с десантом.

«Не менее полутора десятков из этих быстроходных лодок с большим количеством вооруженных людей движутся на Энергодар. Такой активности на воде не было за все время проведения СВО (специальной военной операции. - НСН)», — рассказал Рогов.

