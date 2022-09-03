Рогов: К Энергодару приближаются 15 лодок с вооруженными людьми
Украинский десант с вооруженными людьми движется в сторону Энергодара с подконтрольных Киеву территорий. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в беседе с ТАСС.
По словам чиновника, в акватории Днепра находится около 40 лодок с десантом.
«Не менее полутора десятков из этих быстроходных лодок с большим количеством вооруженных людей движутся на Энергодар. Такой активности на воде не было за все время проведения СВО (специальной военной операции. - НСН)», — рассказал Рогов.
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