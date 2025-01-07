В ВСУ заявили, что F-16 трудно соперничать с российскими самолетами

Переданным Украине истребителям F-16 сложно в одиночку соревноваться в воздушных боях с российскими самолётами. Как пишет РИА Новости, об этом заявил начальник управления коммуникаций командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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По его словам, украинским лётчикам хотелось бы получить более мощные модификации «Эфок», которые оснащаются более мощными радарами и дальнобойными ракетами.

«Представьте, какой грозной сдерживающей силой в центре Европы станут закалённые боевыми действиями украинские пилоты, когда на вооружение воздушных сил поступят, например, F-35», - заключил Игнат.

Ранее владелец Tesla и SpaceX Илон Маск раскритиковал истребители F-35, назвав их производство нерентабельным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Ковалев
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