В ВСУ заявили, что F-16 трудно соперничать с российскими самолетами
Переданным Украине истребителям F-16 сложно в одиночку соревноваться в воздушных боях с российскими самолётами. Как пишет РИА Новости, об этом заявил начальник управления коммуникаций командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
По его словам, украинским лётчикам хотелось бы получить более мощные модификации «Эфок», которые оснащаются более мощными радарами и дальнобойными ракетами.
«Представьте, какой грозной сдерживающей силой в центре Европы станут закалённые боевыми действиями украинские пилоты, когда на вооружение воздушных сил поступят, например, F-35», - заключил Игнат.
Ранее владелец Tesla и SpaceX Илон Маск раскритиковал истребители F-35, назвав их производство нерентабельным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru