В ВСУ заявили, что F-16 трудно соперничать с российскими самолетами

По его словам, украинским лётчикам хотелось бы получить более мощные модификации «Эфок», которые оснащаются более мощными радарами и дальнобойными ракетами.

«Представьте, какой грозной сдерживающей силой в центре Европы станут закалённые боевыми действиями украинские пилоты, когда на вооружение воздушных сил поступят, например, F-35», - заключил Игнат.

Ранее владелец Tesla и SpaceX Илон Маск раскритиковал истребители F-35, назвав их производство нерентабельным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

