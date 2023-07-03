В Сети распространили заявление Пригожина с обещанием новых побед

«Сегодня нам как никогда нужна ваша поддержка. Спасибо вам за это. <...> В ближайшее время, я уверен, что вы увидите наши следующие победы на фронте. Спасибо, ребята», - сказал человек голосом, похожим на голос главы «Вагнеров».

Официальных комментариев пресс-служба бизнесмена не давала. Стоит отметить, что сейчас ЧВК «Вагнер» на передовой нет.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Пригожин отказался подписывать контракт с Минобороны РФ о переподчинении ведомству бойцов. Депутат добавил, что Пригожина предупредили, что группа не сможет принимать участие в СВО и получать госфинансирование в случае отказа подписать соглашение с Минобороны, передает «Радиоточка НСН».

