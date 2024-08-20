В России создадут три новые воинские группировки

Глава военного министерства также определил зоны ответственности в этом ведомстве. В частсности, вопросами содействия гражданским властям при эвакуации населения будет заниматься замминистра обороны Андрей Булыга, а представитель Генштаба и командующие группировок «Белгород», «Курск» и «Брянск» будут отвечать за защиту граждан и территорий от атак дронов и иных средств нападения.

Замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров назначен замруководителя координационного совета по безопасности приграничья Курской, Брянской и Белгородской областей.

Ранее МЧС РФ сообщило, что свыше 500 человек эвакуировались из приграничных районов Курской области за последние сутки.







