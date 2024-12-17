Госдеп заявил о непричастности США к убийству Кириллова

Официальный представитель американского госдепартамента Мэттью Миллер во вторник заявил, что Соединенные Штаты не знали о теракте в Москве, в результате которого был убит начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«Могу вам сказать, что Соединенные Штаты не знали об этом заранее и не принимали в этом участия», — сообщил он журналистам на брифинге.

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По данным Следственного комитета, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома.

В результате погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. В связи с этим фактом расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УбийствоГосдеп США

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