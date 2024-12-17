Госдеп заявил о непричастности США к убийству Кириллова

Официальный представитель американского госдепартамента Мэттью Миллер во вторник заявил, что Соединенные Штаты не знали о теракте в Москве, в результате которого был убит начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«Могу вам сказать, что Соединенные Штаты не знали об этом заранее и не принимали в этом участия», — сообщил он журналистам на брифинге.