Россия поднимет в Совбезе ООН вопрос о теракте в отношении Кириллова

По его словам, данный вопрос планируется поднять на запрошенном Москвой на 20 декабря заседании Совбеза по поставкам западного оружия на Украину.

«Ответственные за это преступление должны понести заслуженное наказание и столкнуться с недвусмысленным осуждением всего международного сообщества», - написал Полянский.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что власти Украины сами признались в организации теракта, при котором погиб Кириллов, сообщает RT.

