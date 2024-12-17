Россия поднимет в Совбезе ООН вопрос о теракте в отношении Кириллова

Россия намерен поднять в Совете Безопасности ООН вопрос о теракте в отношении начальника войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова. Об этом в своём Telegram-канале заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

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По его словам, данный вопрос планируется поднять на запрошенном Москвой на 20 декабря заседании Совбеза по поставкам западного оружия на Украину.

«Ответственные за это преступление должны понести заслуженное наказание и столкнуться с недвусмысленным осуждением всего международного сообщества», - написал Полянский.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что власти Украины сами признались в организации теракта, при котором погиб Кириллов, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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