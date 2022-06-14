В Минобороны сообщили о сбитых украинских истребителе МиГ-29 и вертолете Ми-24
Российские средства ПВО сбили за сутки украинские истребитель МиГ-29 и вертолет Ми-24. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Отмечается, что самолет был сбит в районе Славянска (ДНР), вертолет — в районе Снегиревки в Николаевской области.
Кроме того, ПВО удалось сбить девять беспилотников противника в ДНР, Харьковской и Днепропетровской областях, а также перехватить баллистическую ракету «Точка-У» в Харьковской области и 14 снарядов РСЗО «СМЕРЧ» в ДНР, ЛНР и под Харьковом.
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