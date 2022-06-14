В Минобороны сообщили о сбитых украинских истребителе МиГ-29 и вертолете Ми-24

Отмечается, что самолет был сбит в районе Славянска (ДНР), вертолет — в районе Снегиревки в Николаевской области.

Кроме того, ПВО удалось сбить девять беспилотников противника в ДНР, Харьковской и Днепропетровской областях, а также перехватить баллистическую ракету «Точка-У» в Харьковской области и 14 снарядов РСЗО «СМЕРЧ» в ДНР, ЛНР и под Харьковом.

