«45 на 45». В Запорожье прошёл обмен телами погибших военных

Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов заявил об обмене телами погибших военных, сообщает РИА Новости.

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По его словам, режим президента Украины Владимира Зеленского «долго не давал согласия».

«Произошёл обмен телами погибших «45 на 45». Обмен произошёл между Васильевкой и Каменским... Это все убитые на Мариупольском направлении», — добавил Рогов.

Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что Россия и Украина произвели обмен 144 на 144 военнослужащих, сообщает «Свободная пресса».

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:СпецоперацияПогибшиеОбменУкраина
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