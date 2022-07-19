«45 на 45». В Запорожье прошёл обмен телами погибших военных
Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов заявил об обмене телами погибших военных, сообщает РИА Новости.
По его словам, режим президента Украины Владимира Зеленского «долго не давал согласия».
«Произошёл обмен телами погибших «45 на 45». Обмен произошёл между Васильевкой и Каменским... Это все убитые на Мариупольском направлении», — добавил Рогов.
Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что Россия и Украина произвели обмен 144 на 144 военнослужащих, сообщает «Свободная пресса».
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