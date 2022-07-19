«45 на 45». В Запорожье прошёл обмен телами погибших военных

По его словам, режим президента Украины Владимира Зеленского «долго не давал согласия».

«Произошёл обмен телами погибших «45 на 45». Обмен произошёл между Васильевкой и Каменским... Это все убитые на Мариупольском направлении», — добавил Рогов.

Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что Россия и Украина произвели обмен 144 на 144 военнослужащих, сообщает «Свободная пресса».

