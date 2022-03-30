В Минобороны РФ опровергли заявления об обстрелах Умани
Вооруженные силы России не наносили ударов по местам паломничества израильтян в Умани. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский, выступая с обращением к израильскому Кнессету, обвинил РФ атаках на город Умань в Черкасской области. В городе находится место паломничества евреев — могила рабби Нахмана, основателя брацлавского хасидизма.
«Хочу подчеркнуть, в ходе специальной операции российские вооруженные силы не наносят удары по гражданским объектам. Тем более, — по культовым сооружениям и любым другим местам общественного богослужения», — подчеркнул представитель Минобороны.
При этом Конашенков отметил, что у Минобороны есть доказательства того, что здание синагоги в Умани использовалось националистами в военных целях.
«Чтобы в случае огневого воздействия по нему спровоцировать конфликт и политическое давление еврейских религиозных организаций на Россию», — добавил генерал-майор.
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