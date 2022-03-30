Российские военные уничтожили крупные склады ВСУ в Донецкой и Хмельницкой областях

Так, оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» были уничтожены два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения в Донецкой области. Кроме того, российские военные нанесли удар высокоточными ракетами воздушного базирования, уничтожив склады горючего в районах Староконстантинова и Хмельницкого (Хмельницкая область).

«В течение дня оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками поражены 64 военных объекта Украины. Среди них: четыре пункта управления, в том числе штаб украинских сил специальных операций в районе населенного пункта Березниговатое Николаевской области, три зенитных ракетных комплекса – один С-300 в районе города Малин Житомирской области и два – "Бук-М1" в районах Угледара и Славянска», — сообщил Конашенков.

Также ВС РФ сбили украинский Су-24 в Ровенской области близ границы с Белоруссией.

