Российские военные уничтожили крупные склады ВСУ в Донецкой и Хмельницкой областях
Вооруженные силы РФ уничтожили крупные украинские склады вооружения и топлива. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Так, оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» были уничтожены два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения в Донецкой области. Кроме того, российские военные нанесли удар высокоточными ракетами воздушного базирования, уничтожив склады горючего в районах Староконстантинова и Хмельницкого (Хмельницкая область).
«В течение дня оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками поражены 64 военных объекта Украины. Среди них: четыре пункта управления, в том числе штаб украинских сил специальных операций в районе населенного пункта Березниговатое Николаевской области, три зенитных ракетных комплекса – один С-300 в районе города Малин Житомирской области и два – "Бук-М1" в районах Угледара и Славянска», — сообщил Конашенков.
Также ВС РФ сбили украинский Су-24 в Ровенской области близ границы с Белоруссией.
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