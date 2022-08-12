В Минобороны РФ назвали количество уничтоженных украинских беспилотников

В ведомстве отметили, что также были уничтожены 267 самолётов, 146 вертолётов и 365 зенитных ракетных комплексов ВСУ.

Кроме того, ликвидированы почти 4,3 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 797 РСЗО, 3290 артиллерийских орудий и минометов, 4844 единицы специальной военной автомобильной техники, добавили в Минобороны.

Ранее глава Курской области Роман Старовойт заявил, что на подлёте к Курску российскими ПВО были сбиты два украинских беспилотника «Стриж», сообщает RT.