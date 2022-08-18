В МИД назвали условие использования Россией ядерного арсенала

Заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев заявил, что Россия может использовать свой ядерный арсенал только в качестве ответа, сообщает РИА Новости.

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По его словам, согласно военной доктрине страны применение ядерного оружия возможно только в качестве самообороны или при угрозе существования государства.

«Российская военная доктрина допускает ядерное реагирование исключительно в ответ на агрессию с применением оружия массового уничтожения, либо когда само существование государства поставлено под угрозу», - заключил Нечаев.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что все заявления о намерениях России применить ядерное оружие на Украине являются ложью и вбросами, сообщает Ura.ru.

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ФОТО: WikiImages с сайта Pixabay
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