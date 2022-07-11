В ЛНР заявили о захвате в плен националистов из белорусского отряда «Волат»

По его словам, данная ДРГ причастна к попытке госпереворота в Белоруссии, а в целом отряд «Волат» - к контрабанде оружия с территории Украины в Польшу и Белоруссию.

«Эти националисты свободно перемещались без погранзоны. Я говорю за 2014, 2015 год... Я надеюсь, что правоохранители Белоруссии вычислят, вычистят всех и они понесут заслуженное наказание», - добавил Киселев.

Ранее в Народной милиции ЛНР заявили, что союзные силы освободили населённые пункты Владимировка и Триполье в Донецкой народной республике, сообщает RT.

