Пушилин заявил, что ВСУ причастны к пыткам
Военные Украины причастны к чудовищным преступлениям и пыткам, также, как и националисты, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина.
Он сослался на имеющие свидетельства о том, что некоторые представители ВСУ совершали преступления, связанные с пытками, изнасилованиями, с садистскими убийствами и прочим.
Как отметил политик, суд обнародует информацию и даст оценку каждому преступлению.
Ранее сотрудники российских силовых структур обнаружили на трассе М-14 в Херсонской области пыточную камеру, устроенную украинскими националистами или военными. Также было найдено «заминированное тело, предположительно, российского военнослужащего», «без ног, со следами пыток».
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