Пушилин заявил, что ВСУ причастны к пыткам

Военные Украины причастны к чудовищным преступлениям и пыткам, также, как и националисты, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина.

Украинские депутаты предложили разрешить ВСУ убивать дезертиров

Он сослался на имеющие свидетельства о том, что некоторые представители ВСУ совершали преступления, связанные с пытками, изнасилованиями, с садистскими убийствами и прочим.

Как отметил политик, суд обнародует информацию и даст оценку каждому преступлению.

Ранее сотрудники российских силовых структур обнаружили на трассе М-14 в Херсонской области пыточную камеру, устроенную украинскими националистами или военными. Также было найдено «заминированное тело, предположительно, российского военнослужащего», «без ног, со следами пыток».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ВСУДенис Пушилин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры