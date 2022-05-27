Пушилин заявил, что ВСУ причастны к пыткам

Он сослался на имеющие свидетельства о том, что некоторые представители ВСУ совершали преступления, связанные с пытками, изнасилованиями, с садистскими убийствами и прочим.

Как отметил политик, суд обнародует информацию и даст оценку каждому преступлению.

Ранее сотрудники российских силовых структур обнаружили на трассе М-14 в Херсонской области пыточную камеру, устроенную украинскими националистами или военными. Также было найдено «заминированное тело, предположительно, российского военнослужащего», «без ног, со следами пыток».

