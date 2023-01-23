В ЛНР сообщили о применении Киевом средств РЭБ в районе Кременной

Украинские военные применяют средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в районе Кременной в Луганской народной республике. Об этом заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

СМИ сообщили о попытке наступления ВСУ в районе Сватово-Кременная

«В районе населенного пункта Кременная противник активно применяет средства РЭБ для подавления всех видов связи», – отметил офицер в беседе с РИА Новости.

Накануне Марочко сообщил, что ВСУ перебрасывают большое количество западной бронетехники под Сватово, отмечает телеканал «360».

Ситуация в районе Кременной и Сватово обострилась минувшей осенью, ВСУ обстреливают этот участок и безуспешно пытаются прорвать оборону российских сил, напоминает РИА ФАН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаЛНР
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры