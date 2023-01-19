СМИ сообщили о попытке наступления ВСУ в районе Сватово-Кременная

Отмечается, что Новоселовское — передовой рубеж обороны РФ на этом участке фронта. Несколько дней назад подразделениям ВСУ удалось войти на окраины населенного пункта, однако российские военные атакуют позиции противника, не давая ему закрепиться.

Кроме того, ВСУ разместили военных и бронетехнику в селе Стельмаховка. По скоплениям противника наносит удары российская артиллерия.

«В это же время наша пехота при поддержке танков атакует в направлении Макеевки-Невского и еще на паре участков», — отмечает издание.

