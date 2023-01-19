СМИ сообщили о попытке наступления ВСУ в районе Сватово-Кременная

Украинские войска пытаются прорвать фронт в районе Сватово и Кременной в Луганской народной республике, противник подтянул резервы и атакует населенный пункт Новоселовское. Об этом пишет «Русская весна».

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Отмечается, что Новоселовское — передовой рубеж обороны РФ на этом участке фронта. Несколько дней назад подразделениям ВСУ удалось войти на окраины населенного пункта, однако российские военные атакуют позиции противника, не давая ему закрепиться.

Кроме того, ВСУ разместили военных и бронетехнику в селе Стельмаховка. По скоплениям противника наносит удары российская артиллерия.

«В это же время наша пехота при поддержке танков атакует в направлении Макеевки-Невского и еще на паре участков», — отмечает издание.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияЛНРВСУВооруженные Силы РФ
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