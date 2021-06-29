В Крыму проверили готовность ПВО на фоне учений стран НАТО
В пресс-службе Черноморского флота заявили о проведении проверки дежурных сил противовоздушной безопасности. Боевые расчеты комплексов С-400 «Триумф» и «Панцирь» совершили электронные пуски (без фактических выстрелов) по контрольным целям, сообщает пресс-служба Черноморского флота. Также в проверке было задействовано порядка 20 самолетов и вертолетов, в том числе самолеты-разведчики, многоцелевые истребители и фронтовые бомбардировщики.
Действия Черноморского флота прошли на фоне учений «SeaBreeze-2021», которые начались 28 июня и продлятся по 10 июля. Маневры будут осуществляться в территориальных водах Украины с участием 32 стран, в том числе США и государств-членов НАТО.
Ранее зампред комитета по обороне Госдумы Юрий Швыткин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сообщил, что у России есть разведданные, что под видом учений Украине собираются дополнительно поставить несколько видов вооружений.
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