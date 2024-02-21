В Госдуму внесли проект об установлении 24 февраля Дня участника СВО

Депутаты фракции «Справедливая Россия – За правду» внесли в Госдуму законопроект об установлении 24 февраля Дня участника специальной военной операции. Документ размещен в электронной базе Думы.

По мнению лидера СРЗП Сергея Миронова, установление такой даты «подчеркнет особую роль участников СВО в истории современной России» и будет способствовать военно-патриотическому воспитанию молодежи, формировать у нее чувство долга перед Отечеством.

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Миронов напомнил, что 24 февраля 2022 года президентом РФ Владимиром Путиным было принято решение о проведении военной операции на Украине.

Ранее в феврале Сергей Миронов предложил учредить в стране знак отличия «За участие в гуманитарной помощи специальной военной операции» и медаль за гуманитарную помощь СВО.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:ЗаконопроектыГосдума

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