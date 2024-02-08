В России предложили учредить награды за гумпомощь в рамках СВО

Парламентарий предложил присуждать знак отличия «лицам, осуществляющим организацию, доставку и сбор гуманитарной помощи». При этом медаль планируют вручать «проявившим особые заслуги» в рамках помощи СВО. Как отметил Миронов, во время спецоперации россияне активно участвуют в сборе гумпомощи ее участникам и населению территорий, пострадавших от боевых действий. В стране на разных уровнях организована поддержка военных, в зону СВО закупают расходники, маскировочные сети, теплые вещи, продукты, беспилотники, рации и другие необходимые предметы.

«Реализация ... инициативы будет способствовать развитию и укреплению гуманитарной помощи и благотворительной деятельности по поддержке специальной военной операции, а также повышению статуса участников гуманитарной деятельности», — подчеркнул Миронов, добавив, что это поспособствует консолидации россиян и развитию патриотично настроенного гражданского общества.

Ранее в Курской области учредили медали «Мать героя» и «Отец героя», которые будут вручать родителям отличившихся военнослужащих, пишет RT.

