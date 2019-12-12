В Госдуме оценили третье место России в рейтинге мирового флота

Подобные рейтинги относительны, заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин. В беседе с НСН он напомнил, что лидерство в этом списке переходящее и мало, о чем свидетельствует. Кроме того, он добавил, что сравнивать только флот – некорректно.

«Российская Федерация, во-первых, материковое государство. И у нас такой задачи, в принципе, не стоит. Третье место впереди Великобритании - владычицы морей – это не так уж плохо. Мы должны рассматривать совокупность вооруженных сил, которые мы имеем: флот, ракетные войска стратегического назначения, подводные лодки. Вот по подводным лодкам, если брать, конкретно только подводный флот, то мы на первом месте. И по эффективности, в первую очередь, и по дальности, и по боеголовкам. Если мы говорим по авианосцам, то у нас один авианесущий крейсер. Тут можно, конечно, все в комплексе смотреть. Но это, скажем так, не самое плохое место и это всего лишь сравнивание флота. Британия-владычица морей когда-то имела самый крупный флот в мире. А до этого Испания. Ну, времена меняются. То, что Российская Федерация занимает такую позицию… Давайте сравним с Советским Союзом. Советский Союз по флоту имел такие же позиции», - объяснил он.

Кроме того, добавил Шерин, у России нет необходимости стремиться к лидерству в рейтинге флотов. Он напомнил об оборонительной доктрине государства и добавил, что в соответствии с ней РФ находится на первом месте в мире.

«По-моему, это абсолютно нормально, адекватно, объективно. Мы не стремимся к оккупации каких-то территорий. Нам не нужно иметь ударные авианесущие группировки, как американцам. Это им надо угрожать другим государствам, иметь авианосцы. У нас такой задачи нет. У нас оборонительная доктрина. Наша страна должна, конечно, иметь преимущество по авиации, допустим, иметь преимущество по ракетным войскам стратегического значения. Нам, не имея такого количества военных баз во всем мире, как у американцев, нужно иметь ракетоносители, которые могут на сверхзвуковой скорости доносить очень мощные боезаряды на максимальное расстояние. И как раз в этом то плане Российская Федерация на первом месте и все это знают. Наш ракетный щит ядерный, ракетные войска стратегического назначения не имеют аналогов в мире. И системы ПВО не имеют аналогов в мире. Мы - страна, которая обороняется, которая должна иметь средства уничтожения любых летательных объектов, чтобы они не достигли нашей территории. Российская Федерация в этом плане на первом месте. Это факт», - заключил собеседник НСН.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки могут начать продавать атомные подводные лодки «Вирджиния» своим союзникам. Об этом пишет журнал The National Interest. В публикации отмечается, что такая возможная торговля может стать «худшим кошмаром» России и Китая. Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в эфире НСН заявил, что Америка действительно может пойти на этот шаг, но тогда и Россия окажется в выигрышном положении.



