Капитан: Продажа подлодок США своим союзникам сыграет на руку России

«Расширение присутствия, наращивание мощи противников России, конечно, несет собой рост рисков. Та же Австралия в Тихом океане является скорее нашим противником, чем союзником, хоть и занимает некий нейтралитет. Но при этом, такие действия США вызовут и наши ответные действия – мы также сможем начать продавать свои атомные подводные лодки в третьи страны, делать экспортные версии. Ранее было негласное соглашение, что ни мы, ни Штаты свои любые атомные корабли не продаем, а могли дать их только в аренду. Поэтому Штаты могут оказаться первопроходцами в этом», - сказал Сивков.

По словам военного эксперта, продажа союзникам новейшего вооружения хоть и несет риски для США, в случае, если изменится политическая конъектура и «все секреты подводных лодок окажутся в руках оппонентов», но позитивный эффект от таких сделок выше.

«То, что Трамп может пойти на этот шаг, лично у меня, сомнений особых не вызывает, так как это один из самых эффективных способов обеспечить наращивание военно-морских мощностей и дополнительных рабочих мест. Продажа оружия, например, этих атомных подводных лодок позволит пополнить американский бюджет, создать дополнительные возможности для наращивания промышленных мощностей за счет союзников, содействовать реиндустриализации американской экономики. То есть выгода очевидна, особенно при условии, что экономическая ситуация у них «аховая». Думаю, эта статья-провокация, чтобы подсказать руководству США, как решить ряд проблем», - рассказал капитан первого ранга в отставке.

Он отметил, что альтернативных вариантов изменить экономическую ситуацию в стране у правительства США нет.

«Изменить они ее могут только за счет наращивания судостроения. Американский флот наращивать закупки кораблей выше тех темпов, которые они сейчас делают - не могут без увеличения военно-морского бюджета США. Поэтому единственный способ – начать "раздевать" своих союзников, продавать им эти подводные лодки. А зачем это Австралии не ясно. Стоит себе обособленно, никто с ней воевать не собирается», - заключил собеседник НСН.

Ранее американский журнал National Interest окрестил новую российскую субмарину «Юрий Долгорукий» «настоящим оружием Судного дня». Издание сравнило подводную лодку с иностранными аналогами и пришло к выводу, что вооружение подводного крейсера позволяет ему ликвидировать любую цель. Константин Сивков в эфире НСН заявил, что американцы такими публикациями «выбивают» военные бюджеты.

