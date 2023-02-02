В Госдуме обсудят дисциплинарный арест военнослужащих при мобилизации
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов внесли на рассмотрение проект базового закона о дисциплинарном аресте военнослужащих.
В документе, который опубликован в электронной базе парламента, речь идёт об особенностях применения дисциплинарного ареста в отношении части контрактников и граждан, призванных на службу по мобилизации.
Законопроект предусматривает дисциплинарный арест на 10 суток «за один или несколько грубых дисциплинарных проступков».
В перечень таких нарушений вошли самовольное оставление воинской части, уклонение от исполнения обязанностей военной службы, исполнение обязанностей военной службы в состоянии опьянения, а также уничтожение или повреждение по неосторожности военного имущества и другие.
«Дисциплинарный арест является крайней мерой дисциплинарного воздействия, заключается в содержании военнослужащего в условиях изоляции на гауптвахте и применяется, как правило, в тех случаях, когда другие меры, принятые командиром (начальником), оказались безуспешными», - говорится в пояснительной записке.
Ранее врио командующего Центрального военного округа Александр Линьков в ответ на запрос депутата Госдумы Максима Иванова рассказал, что в учебных центрах для мобилизованных на Урале, в Сибири и Поволжье оборудуют помещения для содержания задержанных военных - гауптвахты, сообщает НСН.
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