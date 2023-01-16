В учебных центрах для мобилизованных оборудуют гауптвахты

В документе говорится, что соответствующие указания уже даны «командирам воинских частей-формирователям, ответственным за подготовку мобилизованных военнослужащих».

Сам Иванов в своём Telegram-канале объяснил необходимость гауптвахты тем, что «на сотню честных и порядочных мобилизованных всегда найдется один деятель, который сеет смуту или ведёт себя не по уставу дерзко».

Ранее Одинцовский гарнизонный военный суд приговорил к пяти с половиной годам лишения свободы военного Александра Лешкова по делу о нанесении побоев офицеру, пишут «Известия».

