В учебных центрах для мобилизованных оборудуют гауптвахты

Врио командующего Центрального военного округа Александр Линьков в ответ на запрос депутата Госдумы Максима Иванова рассказал, что в учебных центрах для мобилизованных на Урале, в Сибири и Поволжье оборудуют помещения для содержания задержанных военных - гауптвахты, сообщает ТАСС.

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В документе говорится, что соответствующие указания уже даны «командирам воинских частей-формирователям, ответственным за подготовку мобилизованных военнослужащих».

Сам Иванов в своём Telegram-канале объяснил необходимость гауптвахты тем, что «на сотню честных и порядочных мобилизованных всегда найдется один деятель, который сеет смуту или ведёт себя не по уставу дерзко».

Ранее Одинцовский гарнизонный военный суд приговорил к пяти с половиной годам лишения свободы военного Александра Лешкова по делу о нанесении побоев офицеру, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российская АрмияМобилизацияВооруженные Силы РФ
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