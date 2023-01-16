В учебных центрах для мобилизованных оборудуют гауптвахты
Врио командующего Центрального военного округа Александр Линьков в ответ на запрос депутата Госдумы Максима Иванова рассказал, что в учебных центрах для мобилизованных на Урале, в Сибири и Поволжье оборудуют помещения для содержания задержанных военных - гауптвахты, сообщает ТАСС.
В документе говорится, что соответствующие указания уже даны «командирам воинских частей-формирователям, ответственным за подготовку мобилизованных военнослужащих».
Сам Иванов в своём Telegram-канале объяснил необходимость гауптвахты тем, что «на сотню честных и порядочных мобилизованных всегда найдется один деятель, который сеет смуту или ведёт себя не по уставу дерзко».
Ранее Одинцовский гарнизонный военный суд приговорил к пяти с половиной годам лишения свободы военного Александра Лешкова по делу о нанесении побоев офицеру, пишут «Известия».
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