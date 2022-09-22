В Генштабе рассказали о самостоятельно прибывших в военкоматы запасниках
Представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что многие запасники самостоятельно прибыли в военкоматы, сообщает РИА Новости.
По его словам, за первые сутки частичной мобилизации более 10 тысяч граждан самостоятельно прибыли в военные комиссариаты, «не дожидаясь получения повестки».
«Граждане, призванные на военную службу по мобилизации, получают статус, выплаты и все социальные гарантии как военнослужащие, проходящие военную службу по контракту», - добавил он.
Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила о необходимости кредитной амнистии и списания всех долгов тех, кто отправляется на спецоперацию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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