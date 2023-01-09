В ДНР заявили об освобождении села Бахмутское
Российская армия взяла под контроль село Бахмутское в Донецкой народной республике. Об этом сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
«По состоянию на 9 января 2023 г. на территории Донецкой Народной Республики ВС РФ освободили Бахмутское», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Российские военные продолжают наступление, отмечает Ura.ru.
Между тем помощник главы МВД Луганской народной республики Виталий Киселев заявил, что украинские войска получили приказ отступать из Соледара и оставят город в ближайшее время, напоминает телеканал «360».
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