В ДНР заявили об освобождении села Бахмутское

Российская армия взяла под контроль село Бахмутское в Донецкой народной республике. Об этом сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

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«По состоянию на 9 января 2023 г. на территории Донецкой Народной Республики ВС РФ освободили Бахмутское», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Российские военные продолжают наступление, отмечает Ura.ru.

Между тем помощник главы МВД Луганской народной республики Виталий Киселев заявил, что украинские войска получили приказ отступать из Соледара и оставят город в ближайшее время, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Мельников
ТЕГИ:СпецоперацияВооруженные Силы РФДНР
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