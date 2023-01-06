В ДНР рассказали о ликвидации бойцов и техники ВСУ
Украинская армия за минувшие сутки потеряла примерно роту военнослужащих и десяток единиц техники. Об этом сообщила Народная милиция Донецкой народной республики.
«Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено ... одна гаубица (Д-30), двенадцать единиц бронированной и автомобильной техники, полевой склад вооружения и до роты личного состава», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Днем ранее в ДНР сообщили об уничтожении 122-мм самоходной артиллерийской установки «Гвоздика», радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48, шести единиц бронированной и автотехники и двух беспилотников противника.
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