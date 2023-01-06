В ДНР рассказали о ликвидации бойцов и техники ВСУ

«Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено ... одна гаубица (Д-30), двенадцать единиц бронированной и автомобильной техники, полевой склад вооружения и до роты личного состава», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Днем ранее в ДНР сообщили об уничтожении 122-мм самоходной артиллерийской установки «Гвоздика», радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48, шести единиц бронированной и автотехники и двух беспилотников противника.

