В ДНР заявили о серьезном продвижении ВС России под Марьинкой
Российские военные «серьезно» продвигаются под Марьинкой в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в беседе с РИА Новости.
Как уточнил собеседник агентства, с Марьинки у армии России открывается оперативный простор на несколько направлений.
«В том числе в сторону Курахово — ближайшей конституционной границы Донецкой Народной Республики… Также идут наступательные бои между Марьинкой и Авдеевкой», — рассказал Кимаковский.
Ранее советник главы ДНР заявил, что при взятии Часова Яра у российских военных откроется направление на Константиновку и важную агломерацию — Славянск, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru