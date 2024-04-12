В ДНР заявили о серьезном продвижении ВС России под Марьинкой

Российские военные «серьезно» продвигаются под Марьинкой в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в беседе с РИА Новости.

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Как уточнил собеседник агентства, с Марьинки у армии России открывается оперативный простор на несколько направлений.

«В том числе в сторону Курахово — ближайшей конституционной границы Донецкой Народной Республики… Также идут наступательные бои между Марьинкой и Авдеевкой», — рассказал Кимаковский.

Ранее советник главы ДНР заявил, что при взятии Часова Яра у российских военных откроется направление на Константиновку и важную агломерацию — Славянск, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: ТАСС / Дмитрий Ягодкин
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФДНР

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