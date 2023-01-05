В ДНР заявили, что группы западных спецподразделений едут на Украину под видом наёмников
Подполковник Народной милиции депутат парламента Донецкой народной республики Андрей Баевский заявил, что на Украину под видом наёмников приезжает большое количество бойцов западных спецподразделений, сообщает ТАСС.
По его словам, они приезжают уже слаженными группами, которые специализируются на диверсионных или разведывательных операциях.
«Есть совсем небольшой промежуток времени между их прибытием и выходом на задание. Максимум пара месяцев. За это время подготовить и сладить отделение именно на таком уровне, на каком должна быть слажена группа для диверсионного либо разведывательного выхода, невозможно. То есть приезжают уже слаженные группы, подготовленные люди, которые специализируются на таких операциях», - заключил Баевский.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад подталкивает Киев к кровопролитию, поставляя оружие и наёмников на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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