В ДНР сообщили об огневом контроле ВС России основных дорог на артемовском направлении

Российские войска существенно продвинулись на артемовском направлении и взяли под огневой контроль все основные дороги. Об этом заявил советник врио главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский в эфире «Соловьев Live».

Минобороны сообщило о полном освобождении двух населенных пунктов ДНР

«Здесь мы уже полностью контролируем [ситуацию], у нас огневой контроль всех основных дорог, и противнику, особенно в последнее время, приходилось перемещать свои подразделения, маневрировать своими силами и средствами фактически по полям», — указал Кимаковский.

Советник добавил, что на артемовском направлении фиксируется отвод тяжелой техники ВСУ. При этом Кимаковский допустил, что противник может производить ротацию.

«Но то, что техника отводится на какие-то запасные рубежи, это подтверждают и люди с той стороны, и наша разведка», — отметил советник.

Ранее мэр Горловки Иван Приходько заявил об освобождении поселка Курдюмовка в ДНР, что позволяет полностью взять под контроль трассу Горловка-Артемовск, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФРегионыСпецоперацияДНР
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры