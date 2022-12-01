В ДНР сообщили об огневом контроле ВС России основных дорог на артемовском направлении
Российские войска существенно продвинулись на артемовском направлении и взяли под огневой контроль все основные дороги. Об этом заявил советник врио главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский в эфире «Соловьев Live».
«Здесь мы уже полностью контролируем [ситуацию], у нас огневой контроль всех основных дорог, и противнику, особенно в последнее время, приходилось перемещать свои подразделения, маневрировать своими силами и средствами фактически по полям», — указал Кимаковский.
Советник добавил, что на артемовском направлении фиксируется отвод тяжелой техники ВСУ. При этом Кимаковский допустил, что противник может производить ротацию.
«Но то, что техника отводится на какие-то запасные рубежи, это подтверждают и люди с той стороны, и наша разведка», — отметил советник.
Ранее мэр Горловки Иван Приходько заявил об освобождении поселка Курдюмовка в ДНР, что позволяет полностью взять под контроль трассу Горловка-Артемовск, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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